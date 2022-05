Stéphanie BOURGOIS

J'ai intégré Steripure pour développer sa communication. Steripure est implantée dans les Bouches du Rhône. Cette société fournit aux industriels de l'agro-alimentaire un service de débactérisation de fruits secs, herbes etc avec un procédé d'injection de vapeur sous vide d'air issu de la technologie suisse Napasol. Cette technique innovante est extrêmement efficace. Elle n'altère pas les produits, et possède plusieurs avantages par rapport à d'autres techniques. Contactez-moi pour en savoir plus : +33 4 42 33 04 11 et visitezArray. Visionnez aussi le film Steripure sur Utube.



Mes compétences :

Communication

Marketing