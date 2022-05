Stéphanie BONDUEL-BOURGOIS

Bonjour,

je vous remercie pour votre visite sur mon profil :)



S2B-rh est un cabinet de ressources humaines avec une palette de plusieurs activités, toutes réalisées avec professionnalisme, passion et réussite.



Depuis maintenant de belles années, j’ai la chance d’exercer mon métier de consultante RH au sein du cabinet S2B-rh dont je suis la gérante, et en collaboration avec plusieurs différents cabinets RH de la région.





- L’ACTIVITÉ RECRUTEMENT est toujours très présente au sein du cabinet

N’hésitez pas à nous contacter dans l’éventualité où votre entreprise aurait des besoins de recrutements , nos clients nous font confiance depuis de nombreuses années et nous sommes très motivés de les accompagner dans leur politique de réflexion et de recrutement.

N'hésitez pas à nous contacter et nous envoyer votre candidature si vous êtes en recherche de changement, de nouveaux projets.



- LE COACHING et LE BILAN DE COMPETENCES Ces démarches de réflexion permettent de revoir les bases sur lesquelles vous vous appuyez et vous vous appuierez à l’avenir aussi. Elles permettent aussi de retrouver les bases nécessaires à un bon équilibre professionnel et souvent un bon équilibre personnel aussi.

Ces démarches, ces interrogations permettent d’envisager un avenir proche serein en préparant un éventuel changement de société, de métier, d’activité ou de poste, en préparant votre « nouveau » départ… Elles permettent, parfois, juste de faire le point nécessaire pour reprendre confiance, gérer son stress,

Envisager SEREINEMENT l'avenir professionnel proche !

Le financement d’un bilan de compétences est très généralement pris en charge par les organismes auxquels vous cotisez tels le Fongécif et autres OPCA (prise en charge indépendante des ex DIF/CIF, le bilan est pris en charge tous les 5 ans). Il faut remplir quelques conditions que vous trouverez sur leur site ou en m’interrogeant.

Le coaching peut être pris en charge par votre entreprise, par certains organismes.

Cette démarche est personnelle ET confidentielle, il n’y a pas d’obligation d’en parler au sein de son entreprise. Elle peut être réalisée sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail.



Coach certifiée et membre de l'association ICF, si vous souhaitez prendre du temps pour VOUS, prendre le temps de réfléchir, réaliser, re-visiter votre parcours pour préparer la suite que vous souhaitez donner à votre carrière ou pour re-démarrer…. Quelques séances de coaching permettent de donner un nouvel élan ou de donner le coup d’envoi pour un re-démarrage choisi !



Alors n’hésitez pas à me contacter au 06 07 48 15 89, je serais ravie de vous rencontrer en toute discrétion, étant tenue au secret professionnel.



Les rdv peuvent avoir lieu à Lille et Marcq en baroeul, au choix. Retrouvez S2B-RH sur le site S2B-RH.COM



Cette année, toutes missions confondues (recrutements, coachings, bilans de compétences) c’est près de 50 personnes qui auront été accompagnées par mes soins.



Vous pouvez transférer ces information sans modération auprès de votre entourage.



A bientôt,



Mes compétences :

Coach

RH

Approche directe

Accompagnement

Formation

Recrutement

Coaching