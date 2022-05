Stéphanie BOUSIGNAC

Après avoir travaillé dans une agence de webmarketing pour gérer des projets éditoriaux et netlinking en collaboration avec des spécialistes du SEO (chef de projets SEO, trafics managers, community managers...), je me suis installée comme travailleuse indépendante. Je propose à des web agencies des prestations de rédaction de contenus et de webmastering.

Mon credo : la rédaction de contenus ciblés, pertinents et multi-canaux afin de créer une relation forte et personnalisée avec les internautes afin développer la visibilité et la notoriété numérique d'une marque ou d'une entreprise.

Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste qui me permettrait de retrouver la stabilité et la dynamique enrichissante du travail en équipe.



Mes compétences :

Conception web

Concepteur rédacteur

CSS

XHTML

SEO

Netlinking

WebDesign

Rédaction de contenus

Typo3

Ergonomie des contenus

Adobe Photoshop

Baitlinking

Stratégie éditoriale

Linkbuilding

Drupal

Adobe InDesign

Joomla

Adobe Illustrator

Wordpress

Dotclear

Communication digitale