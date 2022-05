Nathalie WALCZAK

Je suis maître de conférences à l'Université Grenoble Alpes, plus précisément au département Information-Communication de l'IUT2 de Grenoble.



Mon domaine de recherche se situe dans l'évolution de l'internet, plus particulièrement avec le web 2.0 : la protection des données personnelles sur l'internet, les problématiques de référencement, les stratégies e-marketing, le e-learning, la gestion de l'identité numérique, le personal branding ou le droit à l'oubli numérique sont des sujets que j'aborde lors de mes cours ou de mes réflexions scientifiques.



Je considère ce poste de MCF comme "une deuxième vie professionnelle", ayant auparavant passé dix ans dans différents services communication intégré en entreprise. C'est à la suite d'une reprise d'étude en 2008 que j'ai obtenu un contrat doctoral pour pouvoir effectuer la thèse que j'ai soutenue au mois de juillet 2014, ce qui me permet d'avoir aujourd'hui une double compétence à la fois opérationnelle et scientifique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Conduite du changement

Organisation d'évènements

Veille technologique

Création

Rédaction

Communication

Marketing

Adobe Dreamweaver

Webmarketing

Content Management System

PAO

Référencement