Stéphanie BOVA

17 ans dans la bureautique, où j'ai pu exercer dans le domaine du technique et de l'administratif.

Cela m'a permis d'acquérir autonomie, polyvalence, grande gestion du stress, adaptabilité.

Actuellement à la recherche d'une entreprise pouvant me permettre d'agrandir mes nouvelles compétences dans le domaine de l'assistanat de gestion.

Je suis ouverte à toutes opportunités et suis disponible rapidement.



Mes compétences :

Siebel Service

Microsoft Office

Cegid

Quadra comptabilité