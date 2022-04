Richard BOVA

De formation économique et commerciale, je capitalise une solide expérience à l’écoute de clients dans les fonctions commerciales itinérantes en vente directe et en vente indirecte.

Après avoir débuté ma carrière en 1989 chez Transports GRAVELEAU, comme attaché commercial national, j’ai rejoint en 1991 DUCROS SERVICES RAPIDES où j’ai participé à la création du réseau « Messagerie Rapide Europe » représentant le 1er réseau intégré de messagerie européenne couvrant 6 pays.

En 1994, j’ai créé en association, l’agence VAUREAL IMMOBILIER, et cédée 5 ans plus tard au groupe LA BOURSE DE L’IMMOBILIER.

J’ai ensuite intégré le secteur de l’informatique de magasins, en contribuant à développer un réseau de revendeurs chez AURES TECHNOLOGIES.

L’opportunité s’est présentée en 2001 de rejoindre MONEY-LINE, société spécialisée dans la fourniture de matériels et logiciels auprès de chaînes de la grande distribution et de franchises, pour mettre en place un réseau de vente indirecte de terminaux de paiement électroniques.

J’ai intégré la société CASIO France, via le rachat de l'activité à l'importateur DEXXON, pour travailler avec des revendeurs à l’implantation de matériels d’encaissement de nouvelle génération.

Ces années passées à travailler à l’écoute des commerçants en les équipant de matériels informatiques de magasin, m’ont permis de constater chez eux une demande de proximité en matière de fourniture de consommables.

En 2010, après une réflexion qui m’a permis de mettre en place une offre pour répondre à cette demande, j’ai crée RBS Diffusion.



Mes compétences :

Commercial

Musique

Rugby

Sport

Vente