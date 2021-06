Anne-Laure KLEIN

Bonjour à vous !



Comme vous avez pu le remarquer depuis 18 mois nous vivons une période des plus particulière, jamais expérimentée auparavant.

Beaucoup d'entre nous sommes en transition sur de nombreux plans de notre vie. Des questionnements plus profonds émergent sur le sens de celle-ci, de notre avenir et celui de l'humanité.

Certains d'entre nous amorcent des changements dans leur vie personnelle et / ou professionnelle.



C'est également mon cas. Ce projet a mûri tranquillement pour voir le jour maintenant et j'ai un très grand plaisir à vous le présenter.

Il est à la fois simple et complémentaire avec celui d'accompagnement de coaching. Il peut prendre forme avec et aussi sans celui ci.



L'idée est d'accompagner les personnes lors d'un séjour de ressourcement de deux ou trois jours.



Vous avez besoin de prendre de la distance avec ce que vous vivez et y voir aussi plus clair ?

Distance géographique car vous êtes en immersion hors de votre cadre de vie habituel et à la fois distance avec vos habitudes et ce qui ne vous convient plus vraiment, sans savoir forcément pourquoi.



Vous aurez l'occasion lors d'échanges informels et d'activités en liens avec vos besoins de retrouver d'autres repères, d'autres éclairages pour une meilleure intégration de vos besoins profonds.



Qui je suis . . .



L'Art et la Créativité ont toujours été les moteurs de ma vie. Il y a une vingtaine d'années, la traversée d'une importante période chaotique m'a donné l'occasion de changer ma relation à la vie grâce à l'exploration du vaste et passionnant domaine du développement personnel.



De spectatrice, je suis devenue actrice de ma vie. Prendre soin de soi, apprendre à se respecter, à s'aimer et se pardonner pour pouvoir offrir à l'autre une présence et une compréhension bienveillante dans l'accompagnement.



La relation à l'autre pour développer l'humain en soi tient une place essentielle dans ma vie et j'ai souhaité y apporter des outils de changement efficaces et ludiques par une formation professionnelle de Coaching en 2009.



Accompagner autrui dans son parcours de changement et de transformation est enthousiasmant !



Mes valeurs principales sont l'écoute bienveillante, le respect, lexigence autant que la souplesse, le sens de la responsabilité, l'authenticité, la simplicité, la puissance de l'humour et de l'amour, la joie et le rire . . .



