Norbert MALLET

Consultant en management et organisation depuis 15 ans, j'accompagne les entreprises, associations, collectivités, pour améliorer la confiance et la coopération entre tous les acteurs.

Permettre à chacun de devenir responsable à son niveau donne la possibilité d'un épanouissement durable, où tous s'engagent à coopérer à la réussite de l'ensemble.

J'utilise pour cela des outils performants, grâce auxquels chacun peut prendre la parole paisiblement : nous élaborons ensemble un diagnostic partagé des facteurs de succès et d'échec de votre projet, construisons des solutions adaptées, conduisons le changement.



Je suis par ailleurs écrivain.



Mes compétences :

Conseil

Conseil en management

Ennéagramme

Développement personnel

Communication

Conseil en organisation

Management

Coaching

Formation

Conseil en ressources humaines

Philosophie

Qualité