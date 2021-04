Je suis concertiste et j'enseigne le hautbois a Paris et à Saint-Gratien.

Valeurs essentielles : convivialité et action humanitaire.

Films favoris: The Artist, Le Concert, Le Cerle des poètes disparus et Les Choristes



Mes compétences :

Hautbois

Cor Anglais

Professeur de hautbois

Direction de bande de hautbois