Mathilde REGNAULT

Après plusieurs années en presse écrite régionale et nationale, à Montréal et en Bretagne, j'ai opté pour le web en arrivant à Paris. J'ai travaillé près de 5 ans pour un site web grand public consacré à la santé et je suis désormais chargée de la communication digitale, toujours dans le secteur de la santé.



Mes diverses expériences et centres d'intérêt m'ont également permis de développer des connaissances et des compétences dans le secteur du tourisme et de l'économie.



Grâce à de nombreux voyages et à un séjour de trois ans au Canada, je suis bilingue en anglais. Je maîtrise aussi l'espagnol et j'apprends l'arabe.



Mes compétences :

Santé

référencement

secrétariat de rédaction

montage audio

Journalisme en ligne

Presse écrite

Photographie