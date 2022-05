Stéphanie BRAS

Je dispose des compétences suivantes :



- Règlementation française : BPC, BPE, Loi Informatique et Liberté, pharmacovigilance

- Connaissance de la soumission règlementaire française : ANSM, CPP, CNIL

- Gestion des documents :

- CRF, Information et Consentement Eclairé : lecture critique

- Constitution d’un TMF et du classeur investigateur

- eCRF

- Réalisation d’une sélection d’investigateur par téléphone

- Réalisation de deux visites de mise en place et de suivi et rédaction des rapports de visite



Informatique :

Word, Excel, Internet, Power point, Photoshop







Mes compétences :

OFFICE 2007

Photoshop