Stephanie BRET

Bonjour et bienvenue sur mon profil !

Je suis actuellement Responsable d Agence Commerciale Est, chez Protect Homs à Metz. Mon entreprise est spécialisée dans la distribution d équipement de protection individuelle, de produits d hygiène et de sécurité. Je réalise également des audits de postes de travail en entreprise et forme les utilisateurs à la sécurité et à la protection sur les lieux de travail (entrainement au port des EPI, législation et obligations légales en tant qu employeur).



Découvrez ces services sur le site : http://www.protecthoms.com ou venez nous rencontrer dans notre show room, basé 9 rue des Lanterniers à Metz (ouvert du lundi au samedi).



Vous avez des questions, n hésitez pas à me contacter, le réseau c est fait pour ça !