Stéphanie BRETHET

Bonjour,



Après obtention d'une maîtrise RH en 2004, j'ai eu l'opportunité d'intégrer pendant 6 mois une agence d'interim (Kelly Services) dans le cadre d'un remplacement de congé maternité sur un poste de Chargée de Recrutement. A la suite de cette première expérience, j'ai travailler à la Société Générale en qualité d'Assistante RH en remplacement longue maladie. Après une période chômage de 5 mois, j'ai trouvé un poste de Chargée de Recherche en CDI pour un cabinet de recrutement. Expérience enrichissante mais qui ne correspondait pas à mes attentes ; c'est pourquoi, d'un commun accord, nous avons rompu ma période d'essai. Un mois après, j'ai trouvé un poste de Gestionnaire RH au sein de la Fondation de Rothschild en remplacement congé maternité puis congé parental. Ils n'ont malheureusement pas pu me gardée mais m'ont recontactés debut décembre afin de savoir si je serais intéressée par un nouveau CDD en accroissement temporaire d'activité d'un an. Je travaille donc à nouveau à la Fondation de Rothschild depuis mi-janvier sur l'administration du personnel mais également sur la mise en place d'un nouveau logiciel de temps / planning (OCTIME). Cette expérience me permet de m'épanouir pleinement. Toutefois, je suis toujours en recherche d'un CDI. Effectivement, je souhaiterais me stabiliser sur un poste généraliste RH (administration du personnel, recrutement, formation, etc.) Je recherche un poste dans le 91, 92, 93 ou 94, uniquement proche de Paris.