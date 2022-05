Stephanie BROGGI

Impulser, développer et fédérer sont mes principaux atouts.

Au cours de mes différentes missions, Responsable de l'animation des Marchés (Professionnel, Agricole, Particulier), Responsable du Marché de la Gestion de Patrimoine et de l'Immobilier, Directrice d'agence… j'ai pu acquérir une solide expérience des métiers de la banque (particuliers et professionnels) et du management.

Dotée de qualités relationnelles et du goût du challenge, je suis à la recherche d’un poste conciliant management et développement d'activité.



Mes compétences :

Financial Analysis

Business Development

Cash Management

Risk Analysis

Taxation

Wealth Management