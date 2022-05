Quentin BROGGI

Une formation (Bac + 5) pluridisciplinaire spécialisée dans le management du sport , un gout prononcé pour le sport, et une envie de développer des projets ... Voila le "cocktail" qui m'a fait m'orienter vers le métier de chargé de développement.



Mon master pro m'a permis de construire mon projet professionnel notamment à travers des expériences au sein du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) du Calvados et de la société SDG Distribution pour laquelle J'étais chargé du développement de la marque Street Surfing France sur la Normandie.

Ma formation universitaire m'a permis d'étoffer ce parcours par diverses travaux de recherches.



A l'issue de ma formation , après avoir établit un projet commun avec la structure, j'ai été engagé à Eolia Normandie où j'étais en charge de la gestion , du développement (communication et mise en place d'évènements) et de la comptabilité.



Depuis Juin 2013, je suis chargé du développement au Comité départemental Olympique et Sportif du Calvados . Mise en place d'évènements promotionnels de la pratique sportive, relations avec les différents comités départementaux adhérents, communication, formation de dirigeants etc ... rythment mon quotidien .



Fan de l actu du sport business ou de l'aspect marketing de la sphère sportive ? N hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter ...



Mes compétences :

Développement commercial

Management du sport

Gestion

Rigoureux

Marketing

evenement

Communication

Relations Presse

Gestion de projet