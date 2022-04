Claire BOURDALÉ

De ma formation universitaire et ma passion pour le sport, je me suis investie dans plusieurs sociétés et associations en lien direct avec la gestion d'équipements sportifs et l'organisation de manifestations sportives.



Avec plus de 10 ans d'expériences dans le secteur privé et plus de 20 ans dans le milieu associatif, j'ai acquis un savoir-faire dans la gestion et la promotion d'activités sportives.



Installée sur la région Caennaise, je dirige depuis 2009 la société ARROWEB & ARROSPORT, spécialisée dans la création de site Internet, la communication, l'organisation et le développement du sport.



http://www.arrosport.com

http://www.claire-bourdale.com



Mes compétences :

Communication

Organisation

Audiovisuel

Sport

Création de site web

Gestion administrative

Comptabilité

Logiciel libre