Nicolas LAMY

Domaines de compétences :



Animation d’équipes :

-Encadrement direct de 4 personnes

-Animation de groupes de projet de 3 à 10 personnes.

-Création et animation de sessions de formations. Validation des acquis.

-Accompagnement des équipes de production et équipes support sur site de production





Pilotage de projet :

-Etablissement et suivi des budgets annuels.

-Choix de fournisseurs

-Suivi d’affaires du CDC jusqu’au démarrage série

-Suivi des résultats et pilotage d’actions correctives.

-Négociations clients / fournisseurs



Technique :

-Animation Lean : VSM, 5S, SMED…

-Ergonomie, Ishikawa, AMDEC…

-Mécanique : conception CAO, usinage, montage, mise au point de postes et outillages

-Expert technique vision industrielle étanchéité et marquage par Laser

-Mises en service, mise au point, diagnostique et dépannage





Mes compétences :

Industrialisation des projets