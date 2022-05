Stéphanie BROOKS

Mon profil se compose de 3 grands domaines privilégiés :



Consultante en communication des organisations, je m'intéresse spécialement aux problèmes de positionnement et d'identité des entreprises, associations ou collectivités territoriales et à la recherche de solutions stratégiques et intégrées de communication (en interne et en externe). Pour cela je suis consultante free lance auprès de bureaux d'études en communication (ex : Casa Mamma à Lille)



La recherche et l'enseignement en communication des organisations : je suis dans la phase finale de mon doctorat en communication dédié spécialement aux organisations humanitaires européennes, et dans ce cadre je fais partie de deux laboratoires européens de recherche. J'ai publié des articles scientifiques et j'enseigne aussi à l'Université de Calais pour le Département de Gestion des Entreprise et des Administrations.



J'ai exercé longtemps comme chef de projet et manager d'équipes pour la Croix-Rouge Française, Nations unies, Banque Mondiale à l'étranger (évaluation des besoins, élaboration de projets, mise en place et suivi sur le terrain).



Mes compétences :

Audits

Communication

Communication Des Organisations

Enseignement

Enseignement et formation

Formation

Organisations internationales