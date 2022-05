Stéphanie BROUARD

Forte d'une expérience de plus de 20 années dans la vente, dotée d'un fort tempérament commercial et d'une grande polyvalence acquise au travers de mes diverses expériences professionnelles, je cherche à élargir mes compétences.

je suis tournée vers le développement de nouveaux projets dont la réussite exige à la fois rigueur, esprit d'équipe, organisation et autonomie.



D'excellente présentation, je vous propose de mettre à profit mon dynamisme, mon enthousiasme et mes qualités relationnelles au service de votre entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Techniques de vente

Management

Autonomie

Rigueur

Relationnel

Assistanat commercial

Communication