Stéphanie BRUJAILLE LATOUR

De formation juridique, je suis actuellement en charge des acquisitions foncières et du suivi des procédures attachées à la maîtrise foncières dans le cadre d’une opération de requalification urbaine.

Ma fonction de juriste et de négociatrice au sein d’une équipe pluridisciplinaires depuis plus de 10 ans m’amène à travailler sur des problématiques très diversifiées, liées à l’aménagement urbain et à la réhabilitation des quartiers anciens.

Le travail partenarial quotidien avec les acteurs locaux, le travail de terrain avec les professionnels de l’immobilier m’ont permis d’affirmer ma connaissance du marché immobilier bordelais et de développer un fort relationnel.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator