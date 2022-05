Stéphanie BRUNET

Titulaire d'une licence commercialisation et sécurité des produits alimentaires, et d'un bts sciences et technologies des aliments, et des expériences professionnelles surtout tournées vers les produits alimentaires. l'alimentaire est un domaine qui m'intéresse. c'est pour cela que je souhaiterais être responsable de rayon principalement de rayon alimentaire, pour ensuite évoluer sur des postes tels que chef de secteur tel que chef épiceries ou chef de rayon frais. je suis de nature dynamique, ponctuelle, persévérante et serieuse.



Mes compétences :

Serieuse

Dynamique

Ponctuelle