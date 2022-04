Laurence DESCAT

J'ai intégré depuis plus de 15 ans la vente de services RH (recrutement, formation et outils de gestion RH).

J'étais en charge du développement d'un portefeuille entreprises ( principalement dans les secteurs industrie agro alimentaire et tertiaire) en B to B.

En tant que Directrice d'agence, j'ai piloté la croissance et la rentabilité de 2 centres de profit et managé la performance commerciale de 7 collaborateurs.

Sens de l'entreprise, culture de la performance et volonté d'entreprendre sont les valeurs qui animent mes projets professionnels.

Dynamique, tenace, ayant une grande capacité d'adaptation, j'aime relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Gestion

Recrutement

Responsable commercial

Finance

Management