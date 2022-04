Frederique GUILLEUX

Au sein du cabinet de Versailles, je gère un portefeuille de clients PME/PMI, apportant mon expertise en recrutement, évaluation, de profils cadres et non cadres sur les métiers du secteur tertiaire.



Forte d'une expérience commerciale de plus de 8 ans dans le recrutement, je suis à l'écoute de mes clients pour analyser leurs besoins, leurs problématiques en ressources humaines et leur apporter la solution appropriée.



Mes compétences :

Accompagnement RH

Prospection commerciale

Conseil RH

Développement commercial

Gestion des compétences

Recrutement

Gestion de la relation client

Sieges

Restitution

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel