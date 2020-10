Eric COUAMAIS

Je dirige un réseau d'agences en région Centre et Poitou Charente.



La mission de mon groupe: EXPERTS RH POUR UN MONDE DE DEFIS



Nos savoir-faire:

- Le travail temporaire (pour répondre à tous vos besoins de flexibilité)

- Le recrutement permanent et l'évaluation (pour vous aider à trouver,évaluer et intégrer, les collaborateurs adaptés en cdd,cdi,tous vos contrats en alternance)

- La formation (pour permettre aux employeurs et aux candidats de développer les compétences requises sur le marché de l'emploi)

- L'accompagnement (pour accompagner les entreprises et les parcours professionnels : retour à l'emploi,transition de carrière, bilan,mobilité,outplacement individuel ou collectif).

- Conseil (pour planifier et accompagner les évolutions des effectifs et des compétences (gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences).





Mes compétences :

Leadership

Pilotage de projet

Accompagnement du changement

Culture du résultat et de la performance

Réseaux sociaux

Développement commercial

Stratégie commerciale

Management des hommes

Management des organisations

Relations sociales