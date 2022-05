Stéphanie BRUNG

Jeune femme dynamique et souriante, je recherche un cdd ou cdi dans différents secteurs professionnels :

- Secrétaire médicale

- Assistante dentaire

- Agent administratif

- Auxiliaire de Vie Scolaire

- Vendeuse en prêt-à-porter

Polyvalente dans la réalisation des tâches demandées , je m'adapte facilement au fonctionnement de l'établissement.

Je souhaite donner un nouveau sens à ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Organisation

Rédaction

Classement

Archivage

Traitement de texte

Microsoft Word

Gestion du courrier

Taper un courrier

Tableurs

Pédagogie

Gestion des stocks et approvisionnement

Bureautique

Vente directe

Informatique

Secrétariat

Accueil du public

Accueil des clients

Accueil physique et téléphonique