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Stephanie BRUNO

Neuilly-sur-Seine

Election législatives 2022

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Entreprises

  • SACEM - CHARGEE DE CLIENTELE

    Neuilly-sur-Seine 2016 - maintenant GESTION DES MANIFESTATIONS MUSICALES (FESTIVALS...), FACTURATION, RECOUVREMENT, RENSEIGNEMENTS CLIENTÈLES ET SOCIÉTAIRES...

  • SACEM - CHARGEE DE CLIENTELE

    Neuilly-sur-Seine 2015 - 2015 GESTION DES MANIFESTATIONS MUSICALES (FESTIVALS...), FACTURATION, RECOUVREMENT, RENSEIGNEMENTS CLIENTELE ET SOCIETAIRES

  • VISTAR FRANCE - ASSISTANTE COMMERCIALE

    2006 - 2015 PROSPECTION CLIENT, RECRUTEMENT, RECHERCHE DE PERSONNEL, DIVERSES TACHES ADMINISTRATIVES : CONTRATS, DUE, ATTESTATIONS ASSEDIC, ACOMPTES...

  • CHAMBRE DE L'ARTISANAT DU VAR - ASSISTANTE DE GESTION

    2004 - 2006 AU SEIN D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS : GESTION DES INSCRIPTION ET ABSENCES DES ELEVES, CALCUL DE LA PRIME A L'EMBAUCHE POUR LES EMPLOYEUR...

  • GENERALE DES EAUX - APPRENTIE ASSISTANTE DE GESTION

    2001 - 2004 FACTURATION, DEVIS, GESTION DE STOCK, ETABLIR DES PLANS DE CANALISATIONS...

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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