Stephanie BRUNO

Entreprises
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SACEM
- CHARGEE DE CLIENTELE
Neuilly-sur-Seine
2016 - maintenant
GESTION DES MANIFESTATIONS MUSICALES (FESTIVALS...), FACTURATION, RECOUVREMENT, RENSEIGNEMENTS CLIENTÈLES ET SOCIÉTAIRES...
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SACEM
- CHARGEE DE CLIENTELE
Neuilly-sur-Seine
2015 - 2015
GESTION DES MANIFESTATIONS MUSICALES (FESTIVALS...), FACTURATION, RECOUVREMENT, RENSEIGNEMENTS CLIENTELE ET SOCIETAIRES
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VISTAR FRANCE
- ASSISTANTE COMMERCIALE
2006 - 2015
PROSPECTION CLIENT, RECRUTEMENT, RECHERCHE DE PERSONNEL, DIVERSES TACHES ADMINISTRATIVES : CONTRATS, DUE, ATTESTATIONS ASSEDIC, ACOMPTES...
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CHAMBRE DE L'ARTISANAT DU VAR
- ASSISTANTE DE GESTION
2004 - 2006
AU SEIN D'UN CENTRE DE FORMATION D'APPRENTIS : GESTION DES INSCRIPTION ET ABSENCES DES ELEVES, CALCUL DE LA PRIME A L'EMBAUCHE POUR LES EMPLOYEUR...
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GENERALE DES EAUX
- APPRENTIE ASSISTANTE DE GESTION
2001 - 2004
FACTURATION, DEVIS, GESTION DE STOCK, ETABLIR DES PLANS DE CANALISATIONS...
Formations
Pas de formation renseignée
Réseau
Pas de contact professionnel