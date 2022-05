Stéphanie BRUNEAU

Jeune diplômée en Master 2 Sciences Humaines et Sociales, spécialité Psychologie Sociale de la Communication et du Marketing, je suis actuellement à la recherche d'un emploi pour un poste de Chargé d'étude marketing junior.



A l'issue de ma formation universitaire et de mes précédentes expériences professionnelles, je possède des compétences transversales dans le champ de la psychologie sociale (théoriques, méthodologiques et appliquées) et spécifiques aux domaines de la psychologie du consommateur. Je maîtrise les modèles propres à chacun de ces domaines mais aussi les diverses méthodologies afférentes à la recherche et les méthodes d’analyses de données qualitatives et quantitatives :



- Conception, gestion et analyse des études. Mise en place des différentes étapes d’une enquête d’opinion et d’une étude qualitative et/ou quantitative : réalisation des entretiens individuels et en focus group ; analyse des données qualitatives recueillies ; élaboration du questionnaire ; suivi de l’étude sur le terrain ; analyse et modélisation des données quantitatives recueillies ; rédaction des recommandations stratégiques et du rapport d'étude ; présentation du rapport de résultats au(x) client(s).



- Participation à la définition et la mise en œuvre des stratégies marketing de l'entreprise : réalisation d'études de marché permettant de définir les attentes, besoins et motivations des consommateurs, identifier les déterminants psychologiques et sociologiques du comportement des consommateurs, les freins et les leviers des comportements d’achat, collaboration à la conception des plans d’action marketing (analyse de la segmentation de l’offre et de la demande ; définition des cibles, recueil et analyse des images de marque, mesure du capital-marque, analyse du positionnement stratégique des produits, des services et des marques ; assurer la cohérences entre la forme et le contenu des actions de communication et les objectifs poursuivis).









Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Statistiques

Méthode d'enquête qualitative et quantitative

Marketing opérationnel

Communication

Marketing stratégique

Comportement du consommateur

Psychologie sociale / psychosociologie

Neuromarketing

Data mining

Sondages

Études de marché