Stephanie BUSSON LEVY

10 années d'expérience au sein d'entreprises internationales ou de PME dans les divers métiers de la communication et du marketing direct.

On m'a confié dans ma carrière 3 créations de poste ... de quoi nourrir mon goût du challenge et de l'effort. J'ai de très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles. La polyvalence est pour moi une composante essentielle de mon quotidien !

N'hésitez plus, contactez moi !



Mes compétences :

Gestion de projet

Polyvalante

partenariat

Sens des relations humaines

Gestion du stress

Pack office

Plan média

Relation client

EvRP

Relations Presse et Publiques

Anglais

Écriture