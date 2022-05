Stephanie CABON

Récemment diplômée d'un MASTER 2 commerce international, à l'ESC Bretagne Brest, et bénéficiant de deux années d'expérience professionnelle en tant que responsable de rayon en alternance au sein du Décathlon de Lorient, je suis désormais à la recherche d'une nouvelle mission sur le long terme.



Aimant le travail en équipe, et d’un tempérament dynamique et rigoureux, je suis prête à m’investir afin de réaliser les missions commerciales, organisationnelles et managériales qui pourraient m'être confiées.



Rapidement disponible, et motivée je reste disponible pour tout éventuel entretien.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel