Stéphanie CAGNI

A 38 ans, je compte plus de 10 ans d'expérience en communication, tant dans le secteur public, associatif que privé. En 2012 je plonge avec bonheur et beaucoup d'enthousiasme dans l'univers de la fabrique de la ville à Lyon. Je suis aujourd'hui co-gérante d'une société coopérative L'Atelier Pop Corn dédiée à la participation citoyenne de tous les publics : de 3 à 99 ans (www.atelier-popcorn.fr).

J'accompagne des collectivités territoriales, des maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, bureaux d'études ... à aménager et concevoir des territoires plus durables et intégrant au mieux les citoyen.ne.s dans les projets.

Durant 5 ans j'ai été investie dans une association dédiée à la sensibilisation du jeune public à l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Une expérience qui me permet aujourd'hui de penser des outils adaptés pour tous (re)donnant du pouvoir d'agir aux habitant.e.s.

Mes petits plus : manier la plume, créer et animer un réseau, fédérer une équipe autour d'un projet, mettre en mot et en image, rendre accessible à tous un univers parfois technique.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management d'équipe

Rédaction

Communication