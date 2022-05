Sandrine NEUZERET

Mes compétences :

- Stratégie d'entreprise : diagnostic stratégique, élaboration et mise en œuvre de projets stratégiques

- Gestion de projets : animation et coordination

- Marketing stratégique et opérationnel

- Communication institutionnelle, clients, web

Autres compétences :

- Protection sociale en entreprise : prévoyance, santé, retraite...

- Formation : conception et animation de modules de formation auprès de Dirigeants, DRH, DAF et Comités d'entreprise

- développement d'activités : création et gestion de 2 centres de formation, création d'association



Sécurité

Assurance

PME

Conseil

Marketing

Communication

Formation

Santé