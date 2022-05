Depuis 10 ans au sein de Synergie Belley, je ne me lasse pas de mon métier. Dynamique, réactive et professionnelle, j'aime relever des challenges et me dépasser!



Mes compétences :

Recrutement

Sourcing

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Gestion administrative

Formation

Communication

Gestion des ressources humaines

Accueil physique et téléphonique