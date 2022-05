Stéphanie CANAL

Occupant la fonction Ressources Humaines depuis 2002, j'ai pu développé les compétences suivantes :



Recrutement :

Gestion des candidatures, processus de sélection, entretiens, décision finale et intégration,

Sourcing : Organisation et animation de journées de recrutement, divers forums et salons, partenariat (ETT,

Pôle Emploi, Cabinets spécialisés, AGEFIP, écoles), mise à jour du site Internet,

Gestion des intérimaires et négiociation accords agences de travail temporaire,

Mise en place d’outils de reporting, suivi et amélioration des process.



Gestion administrative des Ressources Humaines :

Administration du personnel (processus entrée-sortie, congés et absences, AT/MP, inaptitude, etc.),

Rédaction des contrats (CDI/CDD, cadre et non cadre),

Paie (environs 400 paies),

Contrôle des charges,

Mise en place et suivi de tableaux de bord,

Doit du travail et CCN BTP,

Relations institutions (DIRECCTE, médecines du travail, caisses de Sécurité sociale, etc.).



Expertise juridique et conseil RH :

Conseil juridique aux managers de proximité,

Participation à la gestion des contentieux prudhommaux,

Gestion des procédures disciplinaires,

Organisation des élections des DUP et CHSCT,

Veille juridique et sociale.



Gestion de la formation :

Montage de dossiers de professionnalisation (prise en charge OPCA) et des contrats d'alternance,

Création et animation de formations pour les managers sur l'entretien annuel,

Élaboration d’un cahier des charges, consultation d’organismes,

Organisation et suivi de formations internes et externes,

Gestion administrative et suivi financier du plan de formation,

Gestion des demandes de DIF.



Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences:

Gestion des entretiens de progrès : réunions d’information, analyse, amélioration de l’outil,

Mise en oeuvre du process GPEC : analyse et exploitation du «vivier de compétences»,

Participation aux dossiers de promotion mobilité et reclassement,

Rédaction des fiches de postes.



Amélioration de la qualité:

Mise en place de procédures et remise à jour de processus,

Participation à des audits qualité (sur le respect des consignes sécurité et sur l'application du manuel de

qualité dans le cadre de la norme ISO 9001 V2000),

Suivi des indicateurs qualité et des tableaux de bord.



Mes compétences :

Généraliste RH

Ressources humaines

PME

Bâtiment