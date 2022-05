Stephanie CANNESANT

Mon travail consiste à animer des formations informatiques bureautiques auprès d'un public professionnel en agences mais également en déplacement dans les entreprises. La rigueur et l'empathie sont importantes afin d'exercer correctement ce métier. La communication est ce qui me plait dans cette profession ainsi l'apport de connaissances et l'aide que je peux apporter aux stagiaires.

Mon emploi est divisé entre l'animation des formations mais également le poste de technicienne informatique. Je m'occupe des installations matérielles des salles de formation sur toutes les agences de la Normandie ainsi que chez les clients aussi bien pour de la bureautique, que pour les formations techniques et officielles Microsoft ainsi que management.

L'organisation est primordiale ainsi que l' anticipation car cela demande une gestion et un timing très précis.



Mes compétences :

Empathie

Autonomie professionnelle

Rigueur

Sens de lorganisation et de la planification

Microsoft Office

Microsoft Windows