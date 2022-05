Vincent DEGRIECK

Professionnel de la formation informatique depuis plus de 18 ans, j'ai su développer mes compétences techniques et pédagogiques au sein d’organismes divers.

Formateur à la pédagogie éprouvée et reconnue, j'anime des sessions de formations auprès de structures diverses.

Aujourd'hui, je mets mes compétences techniques et ma pédagogique au service de l'équipe commerciale de M2i Formation.

En tant qu'ingénieur avant-vente, je fournis un appui technique aux commerciaux pour les aider lors des différentes phases du processus de vente. Je complète ce premier aspect avec la fonction de "chef de projet pédagogique". Cette activité sert de passerelle entre une offre technique et la réalisation des formations. Cela s’exprime par la création et de la conception des outils, programmes et des curriculums de formation.



Produits maitrisés et enseignés :



Informatique décisionnelle (Business Intelligence)

- Business Objects (6.5, XI, XI R2, XI 3.x et BI 4.0)

> Utilisateur (Niveau 1, Avancé, Expert)

> BusinessObjects Designer (6.5, XI 3.x, BI 4.x : Universe Design Tools & Information Design Tools)

> BusinessObjects Administration et Sécurité du contenu et des utilisateurs

- Crystal Reports (2008, 2011, 2013) : Fonctions de bases et Fonctions avancées

- QlikView 11 : Concepteur d'interface utilisateur (Designer) et Développeur

- L'analyse de données avec PowerPivot (Excel 2010)



Travail collaboratif et réseau social d'entreprise (RSE)

- SharePoint 2010, 2013 et 2016 : Utilisateur, Concepteur de sites et Administration

- SharePoint Designer 2010, 2013 : Création et personnalisation de sites

- InfoPath 2010 et 2013 : Personnalisation des formulaires SharePoint

- Visio 2013 et SharePoint 2013 : Pilotage de votre organisation (BI) et Workflows



Système

- Assemblage et maintenance PC

- Suivi historique des systèmes Microsoft de MS-DOS à Windows 10

- Windows 7, 8.x et 10 (Installation, Configuration et Déploiement, Support technique)

- Outils de déploiement Microsoft : WAIK, ADK et MDT



Base de données

- Méthodologie de construction des SGBDR

- SQL, Les fondamentaux du langage



Bureautique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access et Visio)

- Maîtrise de Microsoft Office toutes versions

- Développement en Visual Basic pour Application (VBA)



Internet

- Maîtrise du HTML 5, des CSS 3, du JavaScript et des nouvelles API du HTML 5

- Responsive Web Design avec HTML 5 et CSS 3

- Maîtrise des bases de données MySQL et du langage SQL

- Développement d'applications en PHP (Création de pages Web dynamiques)

- Maitrise des CMS Joomla et WordPress



eLearning

- Formations individualisées en centre de ressources tutoré avec la solution MediaPlus des Editions ENI

- Scénarisation pédagogique et réalisation de webcast (migration Office 2010 ou 2013)



Compétences générales, points forts

- Forte capacité de synthèse et d'apprentissage.

- Goût pour la communication et la pédagogie.

- Veille technologique large et permanente.



