Stéphanie CAPOULADE

J'ai rejoint l'équipe du cabinet de conseils en Management VISION PARTAGEE en 2010, en tant que Chargée de Développement :

Je suis plus précisément en charge de :

- la relation clientèle et la communication

- le développement des activités du cabinet

- l'organisation interne avec notamment une mission d'assistance en qualité (norme ISO 9001 version 2008)



Dans le cadre de missions spécifiques, je suis également amenée à participer activement aux interventions de VISION PARTAGÉE, sur le recrutement en particulier.



Avec une clientèle venant de tous horizons, les missions sont enrichissantes pour le cabinet et ses consultants mais aussi et surtout pour nos clients : entreprises (TPE et PME, principalement dans les domaines du Bâtiment, de l’Industrie, du Négoce et de la Recherche); la fonction publique territoriale (tant en termes de management que d’évolution des organisations); la fonction publique d'État (Éducation Nationale, Recherche, Enseignement supérieur).



Mes compétences :

Communication

Communication recrutement

Marketing

Organisation

Recrutement