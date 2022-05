Stephanie CARADEC

Formée à la conduite et à l'évaluation de projets de développement.

Expertise dans l'intégration transversale de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques (locales et nationales).

Compétences dans les politiques publiques liées aux violences faites aux femmes, au système prostitutionnel et à la lutte contre les discriminations.

Intérêt certain pour la défense de l'intérêt général.

Travail en associations, collectivités locales et à l'Assemblée nationale.

Et militante féministe!



Mes compétences :

Politiques et Action Publique

Droits des femmes

Conduite et évaluation de projets

Relations presse

Relations publiques

Social media