Stephanie CARDOT

Conseil, Ingénierie, et gestion de la formation - Formation Professionnelle Continue



Je travaille depuis 2001 dans le domaine de la formation d'adultes. Passionnée par ce métier, j'ai géré les budgets de formation des entreprises (AGEFOS-PME), travaillé à la construction et à la mise en place des plans de formation d'entreprises (CCI et Aéroport), et élaboré des programmes de formation (CCI Formation). Ma connaissance générale des entreprises, depuis un parcours de près de 10 ans au sein d'une Chambre de Commerce et d'Industrie me permet d'assurer des missions de conseil dans la gestion et la création d'entreprise.



Mes compétences :

Développement commercial

Gestion de projet

Conseil aux entreprises

Ingénierie de formation

Gestion de la relation client

Accompagnement VAE

Accompagnement de projet

Formation professionnelle