Stéphanie CARON

Je suis en poste chez Acial depuis octobre 2017. Je suis en recherche active d'un poste dans le domaine du test fonctionnel car ce métier nécessitant des connaissances métier, de la technique et du relationnel me parait essentiel dans la vie d'un projet quel qu'il soit



Mes compétences :

AMOA

Chef de projet

Gestion de projets

Merise

Microsoft SQL

Oracle

Planning

Spécifications fonctionnelles

UNIX

SQL

C++

Microsoft .NET

Gestion de projet

Planification

Microsoft Windows

Test fonctionnel

Plan de tests