Stéphanie CARQUIGNY

Possédant une formation de chimiste, je m'intéresse à de nombreux autres domaines tels que la physique, la biologie, le médical ... je suis quelqu'un de polyvalent et souhaite m'investir dans le domaine de la recherche scientifique. Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai acquit de nombreuses compétences en chimie des matériaux (polymères), en chimie analytique (différentes techniques de spectroscopies ...), en pharmacologie (protéine/médicaments), en génie mécanique (tribologie) ... J'ai également exercé des activités d’enseignements dans le supérieur au premier et second cycle universitaire (412 HeTD).

Organisée et rigoureuse, je suis quelqu'un d'autonome qui possède néanmoins un fort esprit d'équipe. Je suis également désireuse d'élargir mes capacités et de valoriser mes compétences déjà acquises.

Je recherche un poste de chimiste ou d'ingénieur chimiste. Je peux également faire de l'enseignement à différent niveau dans le domaine de la chimie ou de la physique. N'hésiter pas à me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements sur mes différentes activités de recherche et/ou d'enseignement.



