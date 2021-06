Thierry HENRI (DOCTEUR EN CHIMIE DES POLYMÈRES CONDUCTEURS)

Docteur en Chimie des Polymères Conducteurs



- Docteur en chimie de formation, je possède six ans d'expérience professionnelle dans la recherche sur la Chimie et l'électrochimie des polymères conducteurs, copolymères et verres moléculaires conducteurs.



- Les différents postes que jai occupés mont permis d'acquérir une expérience diversifiée aussi bien pour des travaux sur les synthèses chimiques et électrochimiques de polymères, leurs études, le développement de propriétés optiques et électrochimiques que pour l'informatique appliquée dans la sécurité informatique-logistique.



- J'avais choisi de travailler dans un autre domaine que celui de la chimie.

Ce choix je l'assume, mais il se trouve qu'avec le temps, je me suis rendu compte que travailler dans mon domaine me manque de plus en plus je fais le nécessaire afin de pouvoir revenir dans mon domaine d'expertise en chimie des polymères conducteurs.



- Je suis fortement intéressé par des projets mettant en oeuvre une expertise en chimie des polymères et je souhaite donc m'investir dans toutes les étapes du développement de projets relatifs à ces différents domaines. J'ai la certitude que cela me permettra de m'intégrer au sein d'une équipe et de faire de cette collaboration une réussite partagée...