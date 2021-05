Test et validation sur les systèmes de téléphonie Etrali Etradeal et Open Trade

Support technique international

Chargé de formation Etradeal auprès des clients, ingénieurs et techniciens du groupe

Chargé de la mise en oeuvre des alpha-tests et beta-tests Etradeal.

Chargé de design Open Trade

Certification: CCNA. Module CCNP Switch validé.



Mes compétences :

Oracle

Informatique

Linux