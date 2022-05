Stephanie CASCINO

Cosmopolite et Eclectique. Telle serait en deux mots la définition que l’on pourrait faire de moi. D'origine italienne et française, je parle couramment 4 langues: anglais, français, italien et allemand. Bien que n'ayant jamais appris l'espagnol, je le lis et le comprends sans difficultés et je "communique" aisément dans cette langue.



Après mes études linguistiques et un MBA option communication en Italie et aux Etats-Unis, j'ai choisi la voie du journalisme pour explorer le monde et surtout aller à la rencontre des autres, qu'ils soient en France ou au fin fonds de l'Inde. J'ai collaboré avec la presse magazine (Le Nouvel Observateur, Le Figaro Magazine, GEO, VSD...) et la télévision en tant qu'auteur de documentaires. Certains de mes reportages ont d'ailleurs été adaptés à la télévision.



Dès les premiers balbutiements d'Internet en France, je me suis intéressée à ce nouveau média. Ce qui m'a conduite au poste de Directrice Editoriale chez Libertysurf/Tiscali, pour y créer une véritable offre de contenu.



Depuis, je n'ai cessé de travailler dans la communication auprès d'agences telles que Euro RSCG C&O (communication corporate) ou LNDB, petite agence de communication globale. Mon expérience de journaliste et ma connaissance des médias m'ont permis de conseiller les entreprises dans leur politique de communication : relations de presse, événementiel, publicité (radio, presse, Internet), édition d'entreprise, marketing direct...



J’ai été en charge des projets complexes impliquant différents services (technique web, studio graphique, équipe éditoriale) et différents pays (France, Angleterre, Etats-Unis, Finlande…).

Aujourd'hui, j'ai m’occupe de la refonte complète des sites Internet de Voyageurs du monde dont celui de la jeune Fondation d'entreprise du groupe "Insolites Bâtisseurs" - en cours de conception -, ainsi que du référencement naturel, de l'email marketing, de la mise en place et de l'animation des réseaux sociaux.



Femme de terrain, d’écoute et de dialogue, j’aime fédérer, partager, mobiliser l’énergie de tous dans un but commun. Je sais que les personnes de mon équipe m'apprécient pour ces qualités et qu'au sein de Voyageurs du monde je suis identifiée comme une créatrice de lien entre les différents services (marketing, communication, développement web, commercial...) qui ont parfois du mal à communiquer entre eux.



Particulièrement engagée dans les questions de développement durable, je crois que les inquiétantes mutations de notre planète et l’ampleur des risques que nous encourons offrent à tous (citoyens, entreprises, politiques) l'opportunité unique de repenser nos modes de vie, de consommation, d'échanges...



Et le monde de la communication a de nombreux atouts à mettre au service de cette bataille : l'analyse, la créativité, l'efficacité, la passion souvent, l'humour, le décalage, le pragmatisme aussi… Ce sont là des moyens efficaces pour attirer le regard, éveiller la curiosité et les consciences. Si le grand public est devenu méfiant à l’égard de la « communication », elle n’en reste pas moins l’une des pierres angulaires de la réussite de tous les projets, de toutes les causes…



Mon expérience internationale dans le journalisme et la communication, ma double culture italienne et française me permettent de comprendre sans juger dans un seul et même objectif: voir les projets aboutir, ce qui n’était qu’une idée devenir une réalité fédératrice et utile pour tous. C’est pour cela que j’ai appris 4 langues et que le « fil rouge » de ma carrière a été la rencontre des autres, la communication non pas à sens unique mais la compréhension des enjeux par toutes les parties concernées.



