Raphael SOULIÉ

La Maison Soulié est une maison de création de parfums qui exploite la marque haut de gamme Léon Panckoucke. Elle vous propose une gamme de produits de parfumerie d'intérieurs de luxe. Inspirées des lieux où a vécu son créateur, les notes sont travaillées dans la plus pure tradition artisanale à Grasse, et avec des matières premières de très grande qualité. Toutes les bougies parfumées Léon Panckoucke sont fabriquées en France et sont à base de houblon.

http://www.leonpanckoucke.com



