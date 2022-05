Stephanie CASTANG

Titulaire d’une maîtrise en droit administratif et gestion des services sanitaires et sociaux, je possède une expérience en gestion des ressources humaines en milieu manufacturier d’une quinzaine d’années.

Responsable des ressources humaines pour Merkur inc, une firme de génie conseil dans le domaine manufacturier et pour Khrome PT inc. une entreprise de fabrication des intérieurs pour les transports en commun, j'ai su développer de fortes aptitudes en communication, concertation et gestion stratégique. Je suis reconnue pour ma capacité d’écoute et la résolution de problèmes dans la participation active des équipes.



Mes compétences :

Développement organisationnel

Gestion de projet

Conseil

Gestion des talents

Gestion des ressources humaines

Négociations sociales

Recrutement

Réseaux sociaux

Communication

Relations clients