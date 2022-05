Sonia CASTANG

Mon souhait serait d'intégrer une société qui me permettrait de continuer mon évolution dans la gestion de projet et la gestion d'équipes technique.

De part mon expérience j'ai pu également aborder la formation, aussi bien auprès de client "novice" dans le domaine du réseau/sécurité, que des collaborateurs un peu plus expérimentés.



Je suis très motivée et dynamique, le travail en équipe ne me fait pas peur, au contraire c'est un travail très enrichissant qui me permet sans cesse de me remettre en question et d'avance au quotidien. Cependant je suis quelqu'un de très autonome, qui sait s'organiser et gérer une équipe technique.



Mes compétences :

Consulting

dynamique

Gestion des Risques

Informatique

Maîtrise d'ouvrage

Motivée

polyvalente

Sécurité

Sécurité informatique

Conseil

Gestion de projet