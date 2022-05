Stephanie CASTETS

10 ans d'expérience dans les relations presse & relations publiques

Spécialité: luxe & horlogerie

Compétences clés: RP & RP, e-PR, gestion d'évènements haut de gamme, coordination, marketing opérationnel, représentation/ambassadrice



Mon projet: mettre à profit mon expertise au sein d'un département RP/COM/MARKETING (France ou international) ou d'une institution à vocation culturelle (musée, fondation)

Secteurs: luxe, mode, culture, arts, patrimoine culturel, environnement, tourisme

Postes: RP/e-pr, chargée de communication, chargée de mission, chef de projet



Ouverte à toutes opportunités sur province (Gironde, Nouvelle Aquitaine) et Paris

Mail : stephaniecastets19@gmail.com



Mes compétences :

Relations Presse

Relations Publiques

Evénementiels et salons

Gestion administrative

Luxe

Gestion budgétaire

Horlogerie

Coordination de projets

Gestion de projet

Evènementiel et logistique

Veille concurrentielle

Coordination