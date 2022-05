Stéphanie CASTEX

De nature initiatrice de projets, enthousiaste et minutieuse, j'ai acquis par le biais de mes expériences et de ma formation des compétences en ingénierie et gestion de projets, animation de réunions/groupes et communication.



Passionnée et envoutée par l'univers du vin, je cherche aujourd'hui à mettre à disposition ces compétences dans la commercialisation et le marketing des vins en France et / ou l'étranger à moyen terme.

Forte d'une expérience de plusieurs mois à l'étranger et d'une créativité toujours nouvelle, une mission de développement commercial d'une marque/domaine/produit viticole à l'étranger est un challenge que je souhaiterais relever dès aujourd'hui, tout en donnant le meilleur de moi-même et continuant à accroitre mes connaissances en communication et marketing.



Actuellement, je suis des formations à distance avec l'école du Vin de Paris (WSET II validé, WSET III en préparation).

La prochaine étape de ce projet est d'intégrer une formation qui me permettra d'acquérir les techniques de dégustation et de commercialisation des vins plus approfondies, que je souhaite réaliser sous la forme d'un contrat de professionnalisation.



Mon projet professionnel est celui auquel je consacrerai mon énergie, ma personnalité et ma motivation. Si vous cherchez une personne motivée et qui a soif d'apprendre sur le vin, contactez-moi dès aujourd'hui !



Mes compétences :

Relation client

Telecom

Développement commercial

Gestion de projet

Communication

Diagnostic territorial

Dégustation

E-commerce

Animation de réunions

Animation d'équipe

Développement produit

Microsoft Windows

Mac OS

Management opérationnel

Marketing opérationnel

PC Hardware

Apple Mac