Stéphanie CAUMIL

Titulaire d'un master 1 en droit public (2012), d'un master 1 en droit privé (2010) et d'un master 2 en droit pénal fondamental (2011), j'ai obtenu mon pré capa (CRFPA) en 2012. Depuis le début de mes études de droit, je m'intéresse à l'avocature, la magistrature ainsi qu'aux emplois en lien avec le droit international.

Par ailleurs, j'ai suivi et obtenu certains diplômes universitaires de la faculté de Montpellier (DU sciences criminelles, C.E.J (procédures), DU d'anglais juridique intensif et DU d'anglais juridique approfondi).



J'ai pour ambition de me professionnaliser davantage(en effectuant des stages dans des cabinets à l’étranger) et d'améliorer mon niveau d'anglais juridique ainsi que de me former à l'espagnol juridique. Jusqu'à présent, mon parcours est plutôt privatiste mais je n'exclus pas de me former aux autres spécialités.



Mes compétences :

Sens de l'humour