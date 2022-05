Stéphanie CAUVY

Rédactrice web free-lance, je travaille sur des thèmes généralistes. J'ai également des domaines de prédilection : droit, crimino, banque, assurances, tourisme.

Je sais où trouver des information fiables et intéressantes (web, bibliothèque, réseau, interviews, etc.). Je sais ensuite les retransmettre dans un style clair et attractif.



Mes compétences :

Auteur

Auto-entrepreneur

Autoentrepreneur

Motivée

Rédacteur

Rédacteur web

rédactrice

Rédactrice Web

Web